ＱＯＬ（生活の質）を大きく左右する「見る力」。足元やまわりが見えにくくなると外出が億劫になり、体力や認知機能の低下にも影響を及ぼします。「目の寿命」を延ばし、全身の健康維持を心がけましょう（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：島田ゆかり）あなたの眼は大丈夫？アイフレイルチェックリスト* * * * * * *気づきにくいからこそ年１回の検査を日常生活で活字を読むと目が疲れる、光を眩しく感じる、手元や足元が見