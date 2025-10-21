私はアズミです。物心つく前に父は蒸発。母は家に男を連れ込み、私の居場所はずっとありませんでした。いつも邪魔者のように扱われ、何度頼っても無視される日々でした。高校時代からバイト漬けの日々を送り、家を出て二度と戻らないと決めて、やっと手に入れた平穏な日常だったのに。生活保護を申請した母への扶助？ふざけないでほしいです。長年の恨みがこみ上げてきて、復讐を誓いました。私が味わった苦しみを、母にも味わっ