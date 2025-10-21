&TEAMが、2026年2月25日に神奈川 Kアリーナ横浜、同月27日に兵庫 GLION ARENA KOBEにて行われるOneRepublicの来日公演にスペシャルゲストとして出演する。 （関連：【映像あり】&TEAM、OneRepublic来日公演ゲスト出演に寄せたコメント動画） OneRepublicのフロントマン ライアン・テダーは、&TEAMの楽曲「Dropkick」のプロデュースに携わっており、両者の音楽的なつながりが今回のステー