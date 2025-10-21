BANDAI SPIRITSは、『ポケモンプラモコレクション クイック!! 24 ピチュー』を10月25日に発売する。 【画像】実際に組み立てたピチュー 今回発売する「ポケプラクイック!!」は道具いらずで、簡単に組み立てられるシリーズだ。ランナーから完成が分かるシンプルな作りに、取り外しに道具を使わないタッチゲート方式を採用している。付属品にシールがないことから、組み立てのみで完成す