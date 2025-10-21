【写真】新作シャフトのしなるポイントを測定！『スピーダー』『ツアーAD』は中元が、『テンセイ』は手元が一番柔らかかった今秋発売となる2025年モデルのカスタムシャフトは、女子プロたちも続々と投入しており、その効果を実感している。『スピーダーNX ゴールド 50S』で飛距離268ヤードを記録して20ヤード以上アップしたのが桑木志帆だ。 「これまではスピンが多めで、それを抑えるために替えました。新モデルは強い球が出ま