TGX GOLFが今月13日に発表した、来年1月開幕予定のハイブリッドeスポーツゴルフツアー「TGXシリーズ」。全国都市6会場で行われるのだが、そのうちのひとつ『TGX Osaka vista K golf premium』で20日にプレオープンイベントが開催された。【写真】渋野日向子もTGXバトルに参戦しガッツポーズ！会場には、同スタジオの店舗運営を行うキタムラ建設グループのスポンサープロである金田久美子、吉本ひかる、宮田成華、上野菜々子の4人と