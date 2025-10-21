ÌµÍê¥Ò¥âÃË¤¬Ì¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í±é¤¸¤ë¸µ´ý»Î¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Î¤ó¼ç±é¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING/¥ß¥¹¡¦¥­¥ó¥°¡ÙÂè4ÏÃ¤Ç¡¢Éü½²Áê¼ê¡¦ÃæÂ¼»âÆ¸¤ò¤Ö¤ó²¥¤Ã¤¿³Î¼¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥âÃË¤ò±é¤¸¤ëÆ£ÌÚÄ¾¿Í¾­´ý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÇÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤Î¼ÂÉã¡¦·ë¾ë¾´°ì¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉü½²·×²è¤ËÎÏ¤òÂß¤¹¡¢¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡ÉÆ£Æ²À®¸ç¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¡£¾´°ì¤È¤Ï²áµî¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î³Î¼¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÉã¿Æ¤òÁê¼ê¤Ë¾­´ý¤ò»Ø¤·¡¢´ý