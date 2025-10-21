21日召集の臨時国会で第104代内閣総理大臣に指名される見通しとなった自民党の高市早苗総裁は、赤間二郎元総務副大臣を国家公安委員長に起用する意向を固めました。赤間氏は、衆院・神奈川14区選出の当選6回で、麻生派に所属しています。