大泉洋（52）宮〓あおい（39）が21日、東京・六本木のテレビ朝日で、この日スタートの同局系「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）の囲み取材会に、脚本の野木亜紀子さんとともに出席した。放送を前に大泉は「待ち遠しかった。こんなに自信をもってお届けできる作品はない。早く世界中から賛辞を浴びたい」と話し、宮〓も「本当におもしろいドラマになっているので、皆さんの反応が楽しみです」と自信を見せた。野木さんは、大