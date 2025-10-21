【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』音楽の集大成アルバムとなるボーカルベストが2026年1月28日に発売が決定した。『キミとアイドルプリキュア♪』最後の楽曲集。1年間の思い出がギュッと詰まった2枚組アルバム。初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」が封入される。●リリース情報『キミとアイドルプリキュア♪』 ボーカルベスト2026年1月28日発売品番：