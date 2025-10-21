メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市で、生産量が日本一の特産品「次郎柿」の出荷が始まりました。 「次郎柿」は四角い形とシャキシャキとした食感が特徴です。 豊橋市は全国で生産されている「次郎柿」の約70％を占める日本一の産地です。 豊橋市石巻本町の農園では、色づきや傷がついていないかを確認しながら、柿を手作業で収穫しました。 今年は暑い時期が長かったこともあり色づきが遅れていますが、コク