◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズが２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えたア・リーグ優勝決定シリーズ最終第７戦で逆転勝ち。７回に１番スプリンガーが劇的な３ランを放ち、１９９３年以来３２年ぶり３度目となるリーグ優勝を飾った。今シリーズのＭＶＰには打率３割８分５厘、３本塁打のＶ