俳優の稲垣吾郎が来年２月７〜２８日に東京・ＰＡＲＣＯ劇場で上演する舞台「プレゼント・ラフター」（作＝ノエル・カワード、翻訳＝徐賀世子。演出＝小山ゆうな）に主演することが２１日、発表された。英国の劇作家ノエル・カワードによる傑作ラブコメディー。高級アパートの一室を舞台に実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリーのユニークな私生活を描く。彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐