銀座にある岩手県のアンテナショップ「いわて銀河プラザ」では、2025年10月26日まで「27周年祭」を開催しています。その日限りの限定グルメも 開店27周年を記念した本イベントは10日間限定。店内商品10％オフやポイント3倍（一部商品を除く）、抽選で岩手県産品や温泉ペア宿泊券が当たる人気投票企画など、お得な特典が盛りだくさん。10月21日には、1500円以上の購入でご当地「チロルチョコかもめの玉子」が先着でもらえるイベント