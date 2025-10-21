お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（36）が20日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。聞かれて困る質問を明かした。今回は長谷川、あの、ベッキー、オズワルド伊藤俊介、JO1金城碧海がゲーム「といえばポーカー」に挑戦した。出されたお題に対し、同じ回答で揃えるというもの。「聞かれて困るインタビュー質問は？」というお題で、伊藤・ベッキー・あのは「休日は何してる？」、金城は「