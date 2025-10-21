18日の英チャンピオンS（G1、アスコット芝1990メートル）を制し、夏のサンクルー大賞、キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSを合わせ、G1・3連勝を飾ったカランダガン（セン4＝仏F・グラファール、父グレンイーグルス）は予備登録済みのジャパンC（11月30日、東京芝2400メートル）に向けて調整を進めていく。20日、フランシス・グラファール師（48）が英国の競馬番組の名物司会者ニック・ラック氏の「デイリー・ポッドキャ