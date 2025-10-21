セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンのコンビニ4社では、2025年10月21日から27日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。10月21日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。新作「小岩井」も無料セブンでもらえる商品セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。1つめの対象商品は、伊藤園「エビアン」（330ml）。1本購入すると