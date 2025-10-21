米大リーグの頂点を決めるワールドシリーズは２４日（日本時間２５日）に開幕する。ア・リーグの優勝チームが日本時間２１日にブルージェイズに決まり、ナ・リーグのドジャースと対戦する。試合開始時刻も発表され、全試合が日本時間午前９時となった。（デジタル編集部）第１、２戦は、レギュラーシーズンの勝率が高いブルージェイズの本拠地、カナダのトロントで行われる。第３、４、５戦はロサンゼルスに戦いの場を移す。東