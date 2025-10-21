カーリングで2026年の世界選手権予選を兼ねるパンコンチネンタル選手権は20日、米ミネソタ州バージニアで開幕して1次リーグが行われ、男子日本代表のSC軽井沢クは初戦で米国に3―8で敗れた。男女各8チームが参加し、総当たりの1次リーグで上位4チームが準決勝に進む。日本女子はロコ・ソラーレが出場。26年の世界選手権は男子が米国、女子はカナダで行われ、この大会から開催国を含めて男子が5チーム、女子は6チームが出場枠