特に意識はしていなかったのに、ある日突然異性として気になり始めた経験ってありませんか？一度意識してしまうとその気持ちをおさえることは難しいですよね。今回は、体調不良でフラフラのときに後輩に助けられてキュンとしてしまった話をご紹介いたします。フラフラなときに助けてくれた「営業先から帰ろうとしたら、急に体調が悪くなってきたんです。フラフラだったのでタクシーで直帰しようとしたのですが、全然捕まらなくて