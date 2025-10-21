◇世界体操競技選手権大会(日本時間19日〜25日、インドネシア・ジャカルタ)世界体操の女子予選が20日、インドネシアのジャカルタで行われました。▼杉原愛子選手個人総合には6年ぶりの世界体操となる杉原愛子選手が出場。得意のゆかで着地の乱れなどもありましたが、大きなミスなく堂々と演技をやり切りました。合計54.099点をマークし予選初日終了時点（10班中3班終了）で暫定首位に立っています。予選を振り返った杉原選手は「得