9月24日に行われた「849テスタロッサ」のジャパンプレミアの様子。写真左はフェラーリ・ジャパン代表取締役社長のドナート・ロマニエッロ氏、写真右はフェラーリ S.p.A. ヘッド オブ プロダクト マーケティング マネージャー マルコ・スペソット氏（写真：フェラーリ・ジャパン）【写真を見る】フェラーリのフラッグシップスーパースポーツ「849テスタロッサ」の全容（99枚）フェラーリの新型車「849テスタロッサ」が2025年9月中旬