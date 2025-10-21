俳優の稲垣吾郎が主演を務める舞台、パルコ・プロデュース 2026『プレゼント・ラフター』が、来年2月7日〜28日に東京・PARCO劇場、3月に京都、広島、福岡、仙台で上演されることが21日、発表された。稲垣吾郎本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワード(1899-1973)による傑作ラブコメディ。ノエル・カワードはウィットに飛んだ作風で数々のヒット作を生み出した20世紀英