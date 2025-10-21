「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日正午現在でギフトホールディングスが「売り予想数上昇」１位となっている。 ２１日の東証プライム市場で、ギフトＨＤが反発。家系ラーメン「町田商店」を手掛ける同社の２５年１０月期連結営業利益は前期比２３．８％増の３６億円と最高益更新予想。２８年までに海外店舗数を現在の約３倍の１００店に増やす方針で、中国では３０～