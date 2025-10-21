日本取引所グループが大幅高で５日続伸し、年初来高値を更新した。日経平均株価はこの日も取引時間中の最高値を更新し、フシ目の５万円に迫る場面があった。日経平均先物１２月限については午前に一時５万円に到達した。自民党の高市早苗総裁が首相指名選挙を経て総理大臣に選出される見通しとなるなかで、財政出動による景気押し上げ効果の思惑が広がり、株式相場の上昇につながっている。売買の活発化により同社傘下の東