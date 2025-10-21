午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８５、値下がり銘柄数は５４７、変わらずは７９銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位にその他金融、その他製品、金属製品、精密機器など。値下がりで目立つのは保険、非鉄金属、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS