アライドアーキテクツが続伸している。この日、あらゆる「顧客の声」をＡＩで解析し、コミュニケーションの起点となるインサイトを発見するデータプラットフォーム「Ｋａｎａｍｅ．ａｘ（カナメ・エーエックス）」に、カテゴリーのネガティブ発話を分析し購入障壁や体験後の不満を明らかにする「カテゴリーイグジットポイント」分析を追加したと発表しており、好材料視されている。