Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、10月21日昼12：00より『BAD ASS BUDDIES』の連載を開始する。『BAD ASS BUDDIES』は、居場所のないワケあり達が集うスラム・リュンナンを舞台に“何でも屋”コンビが大暴れするアクションコメディ。「何でも屋」の最強マッチョ・ドナと、ドナが大好きで"超"破天荒なテオがスラムでの問題事を受けていく。○編集者担当者コメント筋肉や褐色・体格差などが大好きなすんしろう先生の"癖(ヘキ)