北海道電力は10月17日、洋上風力発電のメンテナンスに関わる人材の育成に向けた環境整備について検討を開始したと発表した。道南地域でのトレーニングセンター設置や次世代育成プログラムを検討し、今年度内に関係機関と連携して検討結果を取りまとめるとしている。北海道電力 ロゴ○取り組みの概要洋上風力発電は、国のエネルギー政策で再生可能エネルギーの切り札とされている。北海道内では松前沖や檜山沖が促進区域に指定され