電通は10月17日、同社が参画する「ホルモンハグプロジェクト」が、全国の15〜69歳の男女1,200人を対象にした『性ホルモンによる心身への健康影響に関する調査』の結果を発表した。性ホルモンの変化による心身の不調を理解してほしい相手として「パートナー・配偶者」や「社会全体」が上位に挙がった。「性ホルモンの変化による心身の不調」が起きたときに、理解してほしい相手は、「パートナーや配偶者」が最も高く、「社会全体」