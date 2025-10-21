【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡田准一が“双子の冒険家”に扮する、マクドナルド“チキチキン THE ガーリックペッパー”のTVCMが10月28日より放映となる。 ■アドベンチャームービー風のコミカルな映像 マクドナルドは、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで好評の、2本入りチキンのサイドメニューである“チキチキン THE ガーリックペ