中国スポーツメディアの懂球帝によると、韓国の全国体育大会は20日、競泳男子自由形200メートル決勝が行われ、ファン・ソンウ（22）が1分43秒92で優勝し、中国の孫楊（スン・ヤン）が2017年にブダペストで行われた世界選手権で出した1分44秒39のアジア記録を8年ぶりに更新した。ファンは23年に杭州で行われたアジア大会で1分44秒40の韓国記録を出していた。中国SNSの微博（ウェイボー）では21日、「#韓国の選手が孫楊のアジ