21日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝151円04銭前後と、前日午後5時時点に比べ30銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円73銭前後と8銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース