お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が21日、自身のXを更新。乗っ取り被害に遭っていた自身の同アカウントが復旧したと報告した。「X公式アカウント無事に復旧しました！」とした上で「お騒がせご心配をおかけして申し訳ありませんでしたよーしつぶやくぞー」とつづった。12日、自身のインスタグラムで「現在Xアカウントが第三者からの不正アクセスにより乗っ取られた可能性があります」とし、復旧に向け対応中であると