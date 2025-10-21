一足先にワールドシリーズ進出を決めていたドジャース。日本時間21日にはア・リーグの戦いが決着し、ドジャースの対戦相手がブルージェイズに決定しました。同日、ドジャースナインは本拠地で練習を実施。フィールドには山本由伸投手や佐々木朗希投手も姿を見せ、キャッチボールなどで体を動かしました。山本投手はユニホーム姿でキャッチボールを行うと、ブルペンで47球のピッチングも行っています。この練習時間はア・リーグの試