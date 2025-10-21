ヤクルトの吉村貢司郎投手が9月、10月度の月間MVPに選出されました。ドラフト1位でヤクルトに入団し、今年で3年目のシーズンを過ごした吉村投手。9月は4試合に登板し、いずれも勝利投手となる素晴らしい活躍をみせました。今季チームは最下位だったものの、チームトップの8勝（6敗）をマークし、22試合合計130イニング投げ、防御率3.05だった吉村投手は、「けがしないことは大前提として、長いイニングを投げられるように体力作り