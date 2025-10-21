卓球女子日本代表の平野美宇が２０日、インスタグラムを更新。大相撲のロンドン公演を観戦したことを報告し、横綱大の里、豊昇龍との３ショットを投稿した。公演を協賛するサンリオとスポンサー契約を結んでいることもあり、「ハローキティ」のぬいぐるみを持って笑顔で撮影。「伝統のあるロイヤル・アルバート・ホールで日本の伝統である大相撲を観ることができ、感激でした」とつづった。フォロワーからは「両関取に板挟み