ソフトバンク・栗原陵矢内野手（２９）が９、１０月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。２４試合に出場して打率３割５分９厘、３本塁打、２０打点をマーク。９月は得点圏打率４割７分６厘を誇り、クラッチヒッターぶりを発揮した。シーズンを通して故障に悩まされ続けたが、大事な最終盤に存在感を見せて主力の意地を見せた。栗原は受賞会見で「打点が多く取れているのと得点圏打率。そこが一番いい数字かなと思います」