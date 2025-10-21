文化放送田中博之社長が21日、都内の同局で定例会見を行った。先ごろ一般女性との結婚を発表したSUPER EIGHT村上信五（43）に関し、「シンプルにおめでとうございます」と祝福した。村上は、同局でレギュラー番組「村上信五くんと経済クン」（土曜午前11時）を務めている。田中社長は「あれだけファンの方を大事にされる村上さんがこのタイミングでその選択をされたいということに関して、感嘆の意を表しながら、シンプルにおめで