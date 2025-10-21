広瀬すず、福田麻貴 広瀬すず、3時のヒロイン福田麻貴が21日、都内で行われた富士フイルム「instax TM “チェキ”新製品発表会」に出席した。この日は、広瀬すずがかねてから旅行に訪れたいスペインの写真をバックに、福田麻貴とチェキを取り合った。奇遇にも、福田が近々スペインに行くことが明かされると広瀬は「えええ！」とびっくり。「着いていって良いですか？」とおねだりする場面も。そんな憧れスペインの