JR西日本 JR西日本によりますと、21日午前10時20分ごろ、津山線の建部駅～福渡駅間で信号トラブルがありました。岡山駅と津山駅の間で運転を見合わせていましたが、午後0時30分に運転を再開しました。信号トラブルの原因は調査中です。 運転見合わせにより、2本（上り1本、下り1本）が運休し、2本（上り1本、下り1本）に最大約2時間10分の遅れが出て約300人に影響が出ました。