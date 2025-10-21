女優の細川直美が20日にインスタグラムを更新し、夫、葛山信吾との結婚23周年を迎えたことを報告した。【写真】細川直美51歳、長女の成人式でのパンツスタイルも素敵細川は「私達夫婦の23回目の結婚記念日でした」と報告。「毎年、何故か結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが」「毎年、ネタの様に笑いになっているので良しとしましょっ」「今日はケーキでお祝いをしました」と、家族仲良く祝った