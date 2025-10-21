木質廃棄物の再生・循環事業に取り組む北陸ポートサービス株式会社が、資源の再生循環事業の一環として、園児にチューリップの球根と栽培セットを贈るプロジェクトをクラウドファンティングサイト READYFORで開始しました。このプロジェクトは2025年10月21日(火)10時よりスタートし、自社オリジナル製品の培養土「万葉の土」もセットに含まれます。子どもたちに植物を育てる喜びと土の大切さを伝えることを目指しています。