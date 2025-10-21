お部屋を一気に“映え空間”にしてくれる、ダイソーの癒し系アイテムをご紹介します♡壁に幻想的な三日月を映し出すインテリアライトで、小さなドーム型から放たれる光は、6畳ほどの部屋でも存在感抜群！影絵のようなアート空間を演出でき、雰囲気づくりにぴったりなアイテムです。200円のクオリティとは思えません♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：三日月ライト価格：￥220（税込）サイズ（約）：W75mm×H95m