セ・パ両リーグは２１日、９、１０月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表した。セ投手はヤクルト・吉村貢司郎投手、セ打者は巨人・岡本和真内野手、パ投手はロッテ・種市篤暉投手、ソフトバンク・栗原陵矢内野手が選出された。吉村は４試合で２８回を投げ、４勝０敗、防御率１・６１をマーク。岡本は２３試合で打率３割６分９厘、４本塁打、１８打点と打線をけん引した。種市は５試合に登板し、３８回を投げ２完投を含む４勝１