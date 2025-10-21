９、１０月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が２１日、発表され、巨人の岡本和真内野手が受賞した。自身５度目の選出。今季は３、４月にも受賞していた主砲は「月間ＭＶＰはすごく取るのが難しいイメージがあるので、それを最初と最後でとれてすごくうれしいです」と声を弾ませた。岡本は９、１０月に２３試合に出場して打率３割６分９厘、４本塁打、１８打点。５月に左肘じん帯を損傷し、約３か月離脱する苦しい時期を乗り越えて復