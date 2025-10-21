近頃のダイソーは、キャンプグッズがとっても豊富！先日売り場を覗いてみると、便利そうな卵ケースを発見しました。こういった商品には珍しく、上面が平らになっているデザイン。こういった形状のものは100均ではなかなか見かけないので、早速購入してきました。実際に使ってみたので、詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：SOLOX 卵を衝撃から守るエッグケース（4個用）価格：￥110（税込）サイズ（