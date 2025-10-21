DC Au Cableシリーズ トップウイングサイバーサウンドグループは、DC変換アダプタケーブル「DC Au Cable」を10月28日より発売する。価格は各5,500円。ラインナップは以下の通り。 DC Au Cable Set：DC変換アダプターセット (2.1/5.5→2.5/5.5、EIAJ4、1.35/3.5、1.7/4.0) 各12cm DC Au Cable 2.1：DCアップグレードケーブル (2.1/5.5→2.1/5.5) 1m DC Au Cable