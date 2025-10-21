中央自動車道下り線の恵那山トンネルで逆走し、事故を起こした軽自動車＝6月、岐阜県中津川市（同県警高速道路交通警察隊提供）岐阜県中津川市の中央自動車道下り線の恵那山トンネルで、車で逆走し軽乗用車と正面衝突して男性（41）に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪で略式起訴されていた長野県阿南町の無職男性（99）に対し、中津川簡裁は21日までに、罰金30万円の略式命令を出した。15日付。事