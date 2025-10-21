ローソンは、災害時に地域の支援拠点となる「災害支援コンビニ」の展開を開始する。2025年度内に千葉県富津市の「ローソン富津湊店」を1号店として運用し、2030年度までに全国100店舗へ拡大を目指す。南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害への備えとして、平時の利便性と有事の安心を両立する店舗づくりを進める。「災害支援コンビニ」では、停電時でも店舗運営が可能な体制を整える。太陽光発電や業務用蓄電池、電動車（PH